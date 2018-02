Chuva bloqueia BR-494, em Minas, e castiga o Rio Mesmo sem chuva ontem, a inundação das regiões norte e noroeste do Rio não diminuiu. Temporais arrebentaram diques, elevando o nível dos rios e deixando bairros embaixo d?água. A prioridade é o resgate de vítimas, que esperam em cima de lajes. Em Minas, a chuva bloqueou um trecho da BR-494, entre as cidades de Carmo da Mata e Oliveira, centro-sul. Parte de uma ponte caiu. O trecho deve ser reconstruído em 40 dias, mas há risco de mais desabamentos. Um jovem de 17 anos desapareceu no Rio Paraopeba, região central. ALESSANDRA SARAIVA, CLARISSA THOMÉ e LEONARDO WERNER, ESPECIAL PARA O ESTADO