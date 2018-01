Chuva cancela lançamento de medalha comemorativa do papa

A chuva e o frio fizeram com que fosse cancelado o lançamento da medalha comemorativa da vinda do papa Francisco ao Brasil, no Cristo Redentor, marcado para as 10 horas desta terça-feira, 22. O papa seria representado pelo cardeal Tarcisio Bertone, secretário de estado do Vaticano. O evento foi transferido para o Centro de Estudos da Residência Assunção, no Sumaré, onde o papa está hospedado. Dessa forma, é possível que ele compareça.

Serão lançadas pela Casa da Moeda 23 medalhas. A de prata custa R$ 230 e a de bronze, R$ 45. A de ouro tem preço sob consulta. Ao todo serão confeccionadas 10 mil medalhas. A cerimônia terá integrantes do órgão e da Arquidiocese. O coral da igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, vai se apresentar.

O padre Omar Raposo, da capela do Cristo Redentor, esteve com o pontífice nessa segunda, 22, e disse que o papa estava "cansado, mas bem feliz". "A gente achou que ele poderia ter se assustado com a população do centro, mas ele estava no clima."

Em sua chegada ao Brasil, o papa Francisco deparou-se com problemas típicos do Rio: falhas de planejamento, segurança confusa e até um tumultuado engarrafamento, em que o veículo que o levava da Base Aérea do Galeão ao centro - de vidros abertos - ficou perigosamente retido e cercado pela população por longos minutos.

Na manhã desta terça, Francisco fez um agradecimento em seu perfil no Twitter a internautas e às autoridades brasileiras. "Obrigado! Obrigado! Obrigado a vocês todos e a todas as autoridade (sic) pela magnífica acolhida em terra carioca!", escreveu.

De acordo com a agenda oficial, Francisco deve passar o dia no Centro de Estudos do Sumaré.