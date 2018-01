Chuva causa alagamento na zona leste de São Paulo O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura já registrou dois pontos de alagamento na capital paulista na noite deste domingo, sendo um deles intransitável, na Avenida Luiz Ignácio Anhaia Melo, com a Rua Ibitirama, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. O alagamento interdita a faixa da direita de ambos os sentidos da via. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), apesar da água, não há congestionamento no local. Segundo a CGE, a chuva já diminuiu, mas as zonas leste, sudeste, sul e o centro continuam em estado de atenção.