Chuva causa dois pontos de alagamentos em São Paulo A chuva fraca que cai sobre a cidade de São Paulo desde o começo da manhã desta quarta-feira já começa a causar transtornos à população. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), por volta das 7 horas se formaram dois pontos de alagamentos na marginal do Tietê, que por volta das 10 horas ainda permaneciam. Um na alça de subida para a ponte Freguesia do Ó, no sentido Ayrton Senna, e outro na rua da Despedida, próximo à ponte dos Remédios, no sentido Castelo Branco. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há congestionamentos nos locais. Segundo o CGE, a chuva fraca vai continuar durante o dia, se intensificando à tarde, em pontos isolados da cidade. Interior A chuva cai sem parar e já causa problemas no interior do Estado. A rodovia Santos Dumont (SP-79), que liga a região de Sorocaba ao litoral sul, tem trechos interditados pela queda de barreiras. As águas do córrego Paruru cobriram e interditaram a rodovia Bungiro Nakao, entre Piedade e Ibiúna, de madrugada. Neste momento, as águas baixaram e o trânsito está restabelecido. Houve alagamentos em Sorocaba e em Salto.