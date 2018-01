Chuva causa interdição de ferrovia em Sorocaba-SP

A chuva intensa que caiu em Sorocaba na madrugada de hoje causou dezenas de alagamentos e provocou a interdição da linha férrea que corta a cidade. A força das águas arrancou dormentes que sustentavam os trilhos no bairro Inhaíba. A linha cedeu e o tráfego de trens foi interrompido. A empresa América Latina Logística (ALL) enviou uma equipe com trinta homens para reparar o trecho.

De acordo com a ALL, a circulação de trens não foi prejudicada porque a ferrovia dispõe de uma segunda linha no trecho. No mesmo bairro, duas casas foram alagadas pela enxurrada e uma delas ruiu parcialmente.

O temporal inundou ruas e casas no Jardim Maria do Carmo e levou à interdição da avenida Dom Aguirre, uma das principais da cidade. Muros desabaram em Brigadeiro Tobias e uma casa, em risco de ruir, foi interditada na Vila Astúrias.

O transbordamento de córregos alagou estradas rurais, deixando ilhados moradores do bairro 25 e de chácaras da região de Aparecidinha. A queda de uma ponte isolou o bairro rural de Genebra.