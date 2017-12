Chuva causa prejuízos e deixa uma menina morta no Rio

A forte chuva que caiu sobre o Estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 13, causou vários estragos e deixou uma menina de 9 anos morta, em Volta Redonda. Segundo informações da Defesa Civil do Estado, os moradores de sete municípios sofreram com as chuvas, deixando desalojados e alguns feridos. Veja também: Capital paulista terá dia de sol, com pouca possibilidade de chuvas O pior caso aconteceu em Volta Redonda. Um deslizamento de terra atingiu uma residência, onde estavam Isabela Vieira Ferreira, de 9 anos, que morreu, e sua mãe, Josiane Ogione Vieira, de 31 anos, que foi levada ferida para o Hospital São João Batista. Em Barra do Piraí, duas crianças foram socorridas por populares após a casa onde estavam desabar, no bairro Roseira II. Outra casa também desabou, sem deixar feridos, no bairro Areal. Segundo a Defesa civil, várias outras casas correm o risco de desabar. Em São João do Meriti, o desabamento de uma laje deixou um ferido. Na região serrana do Estado, duas casas desmoronaram em Servidão, bairro de Petrópolis, sem deixar vítimas, assim como nos municípios de Paracambi. Em Mendes, cinco pessoas ficaram desalojadas após dois desabamentos de casas, segundo a defesa civil. Em Belford Roxo, vários bairros ficaram alagados. Ainda não há informações sobre o total de desalojados no Estado, de acordo com a Defesa Civil.