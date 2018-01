Chuva coloca a cidade de São Paulo em estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou toda São Paulo em estado de atenção devido as fortes chuvas que atingem a cidade. Segundo o órgão, da Prefeitura, até às 13h30, São Paulo registrava nove pontos de alagamentos.

Os locais alagados são:

- Marginal do Pinheiros, 500 metros antes e 500 metros após a Ponte Engenheiro Zuccolo, sentido Interlagos;

- Viaduto República da Armênia, sentido Marginal;

- Avenida dos Bandeirantes, perto da Rua Inês Pereira, sentido Rodovia dos Imigrantes;

- Marginal do Tietê, na pista local, próximo a Ponte da Vila Guilherme;

- Avenida Olavo Fontoura, na altura do número 1500, sentido Casa Verde;

- Marginal do Pinheiros, na pista expressa, perto da Avenida Jornalista Roberto Marinho;

- Avenida Doutor Ricardo Jaffet, próximo à Rua Vergueiro, sentido Santos.

- Viaduto José Colassuono, perto do Viaduto Grande São Paulo.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade tinha, até às 12h30, 33 km de vias congestionadas. O pior ponto de lentidão está na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. São 5,5 km de morosidade da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

(Atualizada às 13h41)