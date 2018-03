Chuva coloca Recife em estado de alerta As fortes chuvas que caem no Recife (PE) e a morte de quatro pessoas vítimas de deslizamentos, na manhã de sexta-feira, fizeram com que o prefeito da cidade, João da Costa, decretasse estado de alerta máximo. O volume de chuva acumulada desde janeiro na capital pernambucana chega a 1.359 milímetros. A partir de 600 milímetros, o solo fica saturado e perde a capacidade de absorver água. Pelo menos outras seis pessoas ficaram feridas em deslizamentos na Região Metropolitana do Recife.