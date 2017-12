Chuva de granizo em São Bernardo do Campo marca chegada de frente fria

Após um dia quente e abafado, choveu granizo no final da tarde desta sexta-feira, 6, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, região metropolitana de São Paulo. As pedras de gelo marcam a chegada de uma frente fria, que está avançando pelo litoral paulista e deve provocar chuvas e nebulosidade no final de semana.

Com a sutil queda na temperatura, segundo o Climatempo, chuva de granizo como a que ocorreu em São Bernardo do Campo não deve voltar a acontecer nos próximos dias.

Não, não é nenhuma cidade do leste da Europa e tampouco da Russia... É são Bernardo do Campo, São Paulo, em plena tarde de primavera! pic.twitter.com/UqXYVjeC4a — Publius Afer (@Publius_Afer) 7 de outubro de 2017

Previsão

Na Grande São Paulo, espera-se chuvas na manhã deste sábado. Já no interior, a chance de precipitação é baixa na região de Ribeirão Preto e de Franca.

No domingo as temperaturas voltam a se elevar, e com isso a maior probabilidade de chuvas em todo o Estado.

Apesar das chuvas e do aumento de nebulosidade, o ar deve permanecer abafado nos próximos dias.

Na cidade de São Paulo, a tarde de 6 de outubro foi a terceira mais quente do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No interior, a temperatura chegou aos 36,8°C em Barretos e no litoral a 32,3°C em Iguape.