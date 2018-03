Chuva deixa 14 cidades gaúchas em estado de emergência

já são 14 os municípios gaúchos em situação de emergência por causa das chuvas que afetam a região. Ao menos quatro pessoas morreram por das enchentes. De acordo com a Defesa Civil, 3.631 pessoas estão desabrigadas e 2.779 residências sofreram danos causados pelas chuvas. O município de São Sebastião do Caí, um dos mais afetados pelos temporais, teve 70% de sua área urbana coberta pelas águas. A chuva também afetou o fornecimento de energia elétrica nas regiões do Caí e Vale do Taquari, além de algumas áreas da região metropolitana de Porto Alegre. Na terça-feira, 25, foram encontrados dois corpos: Jandir Demarchi, de 38 anos, estava em um córrego na cidade de Marques de Souza, no Vale do Taquari, e Luiz Alberto Ferreira, de 54, foi achado em sua casa, em Montenegro. Em Gravataí, José da Silva Correa, de 50, foi encontrado morto em um buraco, anteontem. Em Gramado Xavier, João Paulo Laureano da Rosa, de 25, foi encontrado afogado em um riacho no domingo. Cerca de 7 mil famílias estão sem energia elétrica. Entre os municípios afetados pelas chuvas também estão Cruz Alta, Nova Esperança do Sul, Pareci, Erval Grande, Faxinalzinho, Liberato Salzano, Sinimbu, Espumoso e Bom Princípio .