Chuva deixa 4 pontos de alagamento O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registrou até as 21 horas de ontem quatro pontos de alagamento na cidade. Um ponto, na Rua John Harrison, era intransitável. Já os três pontos de alagamento transitáveis se localizavam nas Marginais. Um na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, na alça de acesso à Ponte Atílio Fontana. Os outros dois eram na Marginal do Pinheiros, um na pista local, na altura da Rua João Dória, e o outro, na expressa, após a Rua Tucumã, em Pinheiros.