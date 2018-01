Chuva deixa 9 cidades do RS em estado de emergência

Nove cidades do Rio Grande do Sul haviam decretado situação de emergência devido às chuvas até a tarde desta quinta-feira, 10, segundo a Defesa Civil estadual. Os municípios gaúchos que estão em alerta são Ibirapuitã, Seberi, Lavras do Sul, Santa Maria, Porto Xavier, Victor Graeff, Itaara, Ibirubá e Frederico Westphalen.

A chuva e o vento atingiram cerca de 150 mil pessoas em 32 municípios e deixaram 11 feridos leves no Estado. Cerca de 4.330 residências tiveram avarias e outras 65 foram destruídas.

Para auxiliar na reconstrução das residências danificadas pelo temporal da última segunda-feira, 7, o governo do Rio Grande do Sul, por intermédio da Defesa Civil, enviou 18.750 itens, entre telhas, kits de forros de cama, cestas básicas e kits de limpeza.

Previsão

Deve continuar chovendo forte em áreas isoladas do Rio Grande do Sul pelo menos até o próximo sábado, 12, informa a Defesa Civil do Estado. A previsão indica que as condições meteorológicas estão favoráveis a pancadas e trovoadas, principalmente no Centro, no Norte e no Nordeste.

Pode haver ainda pancadas de chuva e trovoadas, com possibilidade de precipitações em todas as regiões nesta sexta-feira, 11.