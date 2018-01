Chuva deixa milhares de casas sem água e luz no Paraná

O temporal que atingiu as regiões oeste e norte do Paraná entre a noite de quarta e a madrugada desta quinta-feira, 15, deixou milhares de moradores sem água e luz em algumas cidades da região. Segundo a Agência Estadual de Notícias, quase 26 mil imóveis estão sem abastecimento de água e outros 350 mil chegaram a ficar sem energia elétrica durante a tempestade.

Entre os municípios mais prejudicadas em termos de abastecimento elétrico estão Cascavel, Santa Helena, Palotina, Três Barras do Paraná, Diamante do Oeste, Matelândia, Iguatu e Ampere. A maioria desses municípios já havia sido atingida por evento climático semelhante, na última segunda-feira.

Com a força das chuvas, quatro torres de transmissão da Companhia Paranaense de Energia (Copel) foram ao chão - três da linha de 138 mil volts entre Cascavel e Foz, localizadas perto de Matelândia, e outra em Cascavel, nas imediações do Parque de Exposições Celso Garcia Cid, que interliga as subestações Cascavel e Olímpico.

De acordo com a agência estadual, o centro operacional da Copel, em Cascavel, registrou nesta manhã, aproximadamente 30 mil domicílios sem eletricidade, por causa da tempestade. Cerca de 180 equipes de emergência e de construção de redes da empresa estão mobilizadas para recompor o sistema elétrico da região.

Por causa da falta de energia em Cascavel, os moradores dos bairros Aclimação, Parque Verde, Cidade Verde, Cristal e Tropical estão também sem água. Pelo mesmo motivo estão com o abastecimento comprometidos as cidades de Arapongas e Rolândia, onde não há precisão para o retorno do abastecimento

Em Londrina, a queda de energia também provocou falta de água em vários pontos da cidade durante a madrugada. Ainda estavam sem água os moradores dos Jardins União da Vitória e Jamile Dequech, na região sul do município. O retorno da distribuição de água dependia da volta da energia elétrica.

Matelândia, Ramilândia, Iguatu, Diamante do Oeste, os distritos de Morenina, no município de Santa Helena, e Santa Maria, em Santa Tereza do Oeste, também estão desabastecidas porque as unidades que produzem e distribuem a água para a população estão sem energia.

Em Cafelândia, o sistema produtor está paralisado por problemas operacionais em um dos principais poços que abastecem a cidade. Em Assis Chateaubriand, mais de 8 mil imóveis podem ficar desabastecidos nesta tarde, pois a água do Rio Alívio, que abastece os moradores da área urbana, apresenta muita turbidez o que dificulta o processo de tratamento. Por este motivo, a produção de água foi reduzida em 50%.