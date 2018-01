Chuva deixa quatro mortos, três feridos e um desaparecido no Rio de Janeiro

Atualizado às 10h41

RIO - Pelo menos quatro pessoas morreram, três ficaram feridas e uma está desaparecida em decorrência do temporal que atingiu a região metropolitana do Rio de Janeiro na noite de terça-feira, 5. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, um das estações pluviométricas da cidade registrou 86,2 mm de chuva em apenas 30 minutos, o equivalente a 72% da média mensal para o mês de março. Foram acionadas sirenes preventivas para alertar os moradores sobre risco de deslizamentos em 24 comunidades das zonas norte e oeste.

O Corpo de Bombeiros informou que um homem de 63 anos morreu em Belford Roxo, município da Baixada Fluminense, em consequência da queda de um muro. Duas mulheres morreram eletrocutadas na zona sul, após receberem descarga elétrica de postes localizados no Largo do Machado e na Rua do Catete. Em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, uma outra vítima morreu após ser atingida por galhos de uma árvore.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os feridos, um casal de idosos foi atingido por uma marquise que cedeu, na Tijuca, zona norte do Rio. Os dois foram levados para o Hospital Souza Aguiar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do casal. Também na zona norte, um adolescente está desaparecido, após ter caído em um valão no bairro de Cordovil. De acordo com os bombeiros, as buscas foram retomadas na manhã desta quarta.