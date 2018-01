Chuva deixa regiões de São Paulo em estado de atenção A chuva que atinge a capital paulista deixa as zonas oeste e sul em estado de atenção desde às 17h25. De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chuva é mais intensa principalmente na região do Butantã, Tremembé, Vila Sônia, Campo Limpo, Raposo Tavares e também na área do córrego Pirajussara. Na Grande São Paulo, chove forte em Guarulhos, Taboão da Serra, Juquitiba e Suzano. Ainda não há registro de pontos de alagamento. O calor voltou a passar dos 30 graus em São Paulo. Na capital paulista, a máxima desta Sexta-feira foi de 31,7 graus segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no Mirante de Santana. A mínima chegou a 18,7 graus ao amanhecer. Até o início da semana, a previsão da empresa Climatempo é de mais sol e temperatura de até 34 graus na região metropolitana, sempre com chuvas de verão. Os dias ainda começam com um pouco de névoa na Grande São Paulo, nas praias e nos Vales do Paraíba e do Ribeira.