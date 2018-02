Chuva deixa regiões de SP em atenção e causa alagamentos A chuva forte que atingiu a capital paulista no final da manhã desta quinta-feira, 8, causou pelo menos oito pontos de alagamentos e deixou em estado de atenção as zonas norte, sul, oeste, centro, além das marginais do Tietê e do Pinheiros. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a previsão é de mais chuva intensa no período da tarde, em todas as regiões da cidade. Os oito pontos de alagamentos transitáveis estavam localizados nos seguintes endereços: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nos dois sentidos, altura do número 13.000; Rua Brigadeiro Tobias, altura da Rua Mauá; Avenida Tiradentes, sentido do Aeroporto, altura da rua Mauá e pela Avenida São João, sentido centro, altura da Alameda Glete. Também havia problemas no Viaduto dos Bandeirantes, sentido bairro, altura da rua Otávio Tarquínio de Souza; Avenida Interlagos, sentido bairro, altura da rua Engenheiro Dagoberto Salles Filho; Avenida Aricanduva, sentido marginal, altura da avenida Afonso de Sampaio e Sousa e também na avenida Dr. Lino de Morais Leme, sentido centro, altura da avenida Jornalista Roberto Marinho.