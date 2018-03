Chuva deixa retorno à capital mais lento A chuva atrapalhou o retorno do paulistano para a capital após o feriado prolongado no litoral. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, os turistas que viajaram para o Guarujá foram os que mais enfrentaram congestionamentos. Dos 275 mil veículos que desceram a serra quando iniciou a contagem da Ecovias para o feriadão de Tiradentes, 251 mil já haviam retornado para o planalto às 19 horas de ontem.