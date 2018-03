Chuva deixa São Paulo em estado de atenção; alagamentos complicam trânsito A forte chuva que caiu por sobre a cidade desde a madrugada desta segunda-feira, obrigou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a decretar Estado de Atenção em toda a capital. A chuva, por volta das 8 horas, era de moderada a forte em algumas regiões da cidade. Alagamentos complicam trânsito A chuva causa transtornos aos motoristas, principalmente aos que trafegam pela Marginal do Pinheiros, onde estão três dos seis pontos de alagamento. Os três locais alagados estão no sentido Rodovia Castelo Branco. Um deles está próximo à Ponte do Socorro, na pista local. O outro está perto da Ponte João Dias, também na pista local, e o terceiro está na altura do número 20.983 da avenida. Os outros locais com alagamentos estão na avenida Radial Leste, no acesso ao Viaduto Alberto Badra e na Praça Jorge de Lima, próximo à Avenida Professor Francisco Morato. A Avenida Interlagos também apresenta alagamento próximo à Rua Engenheiro Dagoberto Salles. Segundo o CGE, todos os pontos de alagamentos estão transitáveis. Com a chuva e os alagamentos, o trânsito está bastante complicado em São Paulo. De acordo com medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9h30, foram registrados 78 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, mais que o dobro da média para o horário, que é de 34 km. Pista da Anchieta interditada A pista central norte da Rodovia Anchieta, no quilômetro 14, que segue em direção à cidade de São Paulo e o trecho da pista central sul, na altura do quilômetro 10 da via, no sentido litoral, foram interditadas por volta das 9h30 desta segunda-feira, 10, pela Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. A chuva forte que cai sobre a região está deixando o nível de água do Ribeirão dos Couros, que passa sob a rodovia, acima do normal. Como a chuva continua intensa e a previsão é de que, ainda nesta manhã, a água chegue ao nível da rodovia, a Ecovias montou um desvio para as pistas marginais. As equipes continuam monitorando o trecho para eventuais intervenções no tráfego da região. Fernão Dias Um trecho da Rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 83 da pista sentido São Paulo, foi interditado por volta das 10 horas da manhã desta segunda. Devido a chuva, um ponto de alagamento se formou. Apenas caminhões conseguem passar. Já os veículos menores estão parados, o que ocasionou um congestionamento de cinco quilômetros por volta das 10h30. A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a usarem o desvio pela Estrada da Roseira, saindo no Bairro de Vila Galvão. Matéria alterada às 10h45 para acréscimo de informações