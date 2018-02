Chuva deixa SP em alerta, mas não causa alagamentos Uma chuva intensa que caiu na tarde deste sábado, 7, na cidade de São Paulo levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar estado de atenção nas zonas norte e leste e na região da Marginal do Tietê. Das 15h40 até por volta das 18 horas, entretanto, não haviam sido registrados pontos de alagamento. Segundo o CGE, por volta das 16 horas, uma forte chuva atingia os bairros do Jaçanã e Tremembé, na zona norte, e na região entre o Itaim Paulista e a Penha, na zona leste. Também chovia levemente em pontos isolados na zona sul. A chuva não atingiu o Aeroporto de Congonhas, que operava normalmente nesta tarde. Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto, dos 186 vôos programados, até as 17h50 dois haviam sido cancelados e apenas dois registravam atrasos superiores a 45 minutos.