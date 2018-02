Chuva deixa trânsito lento em vários pontos do Rio

SÃO PAULO - A chuva que atinge o município do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 8, complica o trânsito em vários pontos da cidade.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), os piores pontos estão no centro e na zona sul da cidade.

Entre as vias no centro que registram lentidão estão as avenidas Primeiro de Março, na chegada à Candelária; Presidente Vargas, na altura da Avenida Rio Branco, sentido Candelária; e na Rua Visconde do Rio Branco, perto da Praça da República.

Na zona sul, a CET-Rio aponta morosidade nas ruas São Clemente, na altura do Largo dos Leões; Voluntários da Pátria, próximo da Rua Real Grandeza, ambos em Botafogo; na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, junto da Praça do Lido, em Copacabana; e nas ruas Jardim Botânico, perto do do Parque Lage e Pacheco Leão, no sentido Gávea, na Lagoa.

Segundo o órgão, na zona norte o congestionamento está concentrado na Avenida Brasil, na pista lateral, na altura da Rua Olímpio de Melo, em São Cristóvão.