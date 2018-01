Chuva deve atingir quase todo o País nesta terça-feira

A chuva atinge quase todo o País nesta terça-feira, 24, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Veja também:

Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão do tempo para a sua cidade

Uma área de baixa pressão por volta de 4500m de altitude conhecida como cavado favorecerá a formação de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva em grande parte do centro-sul da Região Centro-Oeste e sobre a Região Sudeste do Brasil.

As pancadas fortes de chuva com acumulados significativos principalmente entre Goiás, Distrito Federal e grande parte de Minas, Espírito Santo e Rio.

Em São Paulo, as pancadas de chuva serão mais isoladas e concentradas no norte, oeste do Estado e na região do Vale do Paraíba, principalmente nas áreas da Sera da Mantiqueira.

No norte do Pará, no centro-norte do Maranhão e do Piauí e no norte do Ceará, as pancadas de chuva serão causadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), uma área de convergência de umidade que nesta época do ano costuma atuar sobre o norte das Regiões Nordeste e da Região Norte.

Pancadas de chuva ocorrerão entre Santa Catarina, Paraná e o norte do Rio Grande do Sul, serão pancadas isoladas, associadas com um cavado e também com a umidade e calor na região. Sol entre poucas nuvens em grande parte do centro sul e sudeste do Rio Grande do Sul, assim como no nordeste da Bahia, em Sergipe e Alagoas, com possibilidade de pancadas de chuva no leste de Alagoas.