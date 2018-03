Chuva deve continuar em Pernambuco e Alagoas

SÃO PAULO - As pancadas de chuva devem atingir os Estados de Pernambuco e Alagoas, na região Nordeste do país, nos próximos dias, segundo previsão da Climatempo e do Laboratório de Meteorologia de Pernambuco.

Em Pernambuco, que está em estado de alerta desde a última quinta-feira, 17, por conta dos temporais, as pancadas de chuva se alternam com períodos de melhoria nos próximos três dias, segundo a coordenadora do Laboratório de Meteorologia de Pernambuco, Francis Lacerda.

"Essas pancadas de chuva são típicas da região neste período do ano", explica Francis. A chuva fina aparece ao longo do dia, com períodos de sol. A chuva volta a atingir o Estado à noite e durante a madrugada. "Essa chuva fina é o que traz perigo de alagamentos e enchentes, pois ela é constante e pode encharcar o solo, prejudicando o escoamento da água", explica a coordenadora.

"Apesar da ocorrência de chuvas, não há previsão de chuva intensa, apenas com pancadas de chuva moderada, mas nada parecido como ocorreu na última semana", compara Francis.

Segundo a Climatempo, voltou a chover moderadamente em Maceió, Alagoas, na noite de ontem e na madrugada de hoje. Não estava chovendo por volta das 8 horas, mas segundo a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 8 horas de ontem e 8 horas de hoje choveu 34 milímetros sobre a cidade. A chuva caiu quase toda a partir 19 horas de ontem.

Na região Nordeste, a previsão é de chuva em pontos isolados, por conta de uma nova frente fria que se aproxima do litoral sul da Bahia hoje. Faz sol, mas pode chover a partir da tarde e o vento fica mais forte.

Nas demais áreas do litoral baiano, no Recôncavo, na região de Paulo Afonso e em Sergipe, o sol aparece o dia todo e chove rápido. No litoral, na zona da mata e no agreste entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte e em Alagoas, o céu fica com muitas nuvens e chove várias vezes. Chove rápido no norte entre o Maranhão e o Piauí.

A frente fria provoca aumento de nuvens sobre o sul da Bahia na quinta. A temperatura cai e ocorrem várias pancadas de chuva que intercalam com aberturas de sol fraco. No leste baiano, na Chapada Diamantina, no Sergipe, em Alagoas e no litoral, na zona da mata e no agreste entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco o sol aparece e chove a qualquer hora do dia. No litoral e no norte do Maranhão, o sol aparece forte e chove rápido.

Na sexta-feira, a frente fria avança e fica próxima do litoral da Bahia. No sul da Bahia e do Planalto da Conquista, o dia fica nublado e chove várias vezes. O sol aparece fraco e muitas nuvens crescem nas outras áreas do leste do Nordeste, onde ocorrem várias pancadas de chuva entre o Recôncavo baiano e o Rio Grande do Norte. A chuva pode ser moderada. O sertão de Pernambuco e as outras áreas do Nordeste continuam com sol forte. Chove rápido no litoral e no norte maranhense.

No sábado, a frente fria fica praticamente parada ao largo do litoral da Bahia, favorecendo a formação de nuvens que provocam chuva a qualquer hora no Sergipe, na Chapada Diamantina(BA) e na Região do Recôncavo. No litoral sul da Bahia e nas demais áreas do leste da Região, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora com até moderada intensidade. O sol aparece nas demais áreas da Região e chove rápido no litoral do Ceará, do Piauí e do Maranhão.