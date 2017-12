Chuva deve continuar hoje e amanhã em SC A chuva em Santa Catarina deve continuar hoje, perdendo força somente amanhã à tarde. "O mau tempo é resultado de uma frente estacionária na Bahia e no Espírito Santo, brecada por uma massa de ar quente do Nordeste que não deixa o sistema de alta pressão evoluir para o oceano, mantendo as chuvas em Santa Catarina", diz Marcelo Martins, do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia. Haverá pancadas no litoral norte, alto Vale do Itajaí e Florianópolis. Mesmo que a chuva dê trégua, o meteorologista diz que a situação continuará de perigo. "Deve haver ressaca no litoral, o que evita o escoamento das águas."