Chuva deve diminuir na capital Segundo os meteorologistas, a quantidade de chuvas em setembro deste ano é atípica e difícil de explicar. Uma combinação de fatores, como as frentes frias vindas do Sul e o calor na capital, normalmente mais intenso apenas no verão, causa o choque de massas de ar quente e frio e as precipitações. Mas as chuvas devem diminuir a partir de hoje na cidade e só voltar perto do fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria que estava sobre São Paulo perdeu força e a temperatura deve subir - precipitação agora só na sexta-feira ou no sábado. "Mas não temos uma indicação de chuva forte para o sábado", afirma Franco Villela, meteorologista do Inmet.