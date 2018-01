Chuva e excesso de veículos causam congestionamento na Dutra A chuva e o excesso de veículos causaram vários pontos de congestionamento nas duas pistas da rodovia Presidente Dutra na manhã desta sexta-feira. Na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, são dois os pontos de morosidade. Na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 218, são cerca de três quilômetros de lentidão. No outro sentido, o motorista enfrenta cerca de dois quilômetros, na altura do quilômetro 219. Outro local com tráfego lento é em São José dos Campos, no interior de São Paulo, também nos dois sentidos da via. No sentido Rio, são dois quilômetros de congestionamento, na altura do quilômetro 145. Já no sentido São Paulo, são quase três quilômetros de lentidão, a partir do quilômetro 146. Em São Paulo, segundo a Nova Dutra, empresa que administra a rodovia, ainda não há pontos de lentidão.