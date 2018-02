Chuva e excesso de veículos complicam trânsito em SP O excesso de veículos e as chuvas desta quinta-feira, 26, resultaram no segundo pior índice de congestionamento do ano, no período da tarde, em São Paulo. Segundo a medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 19 horas desta quinta, as vias da Capital reuniam 175 quilômetros de lentidão, ante a média de 139 para o horário. O índice ficou pouco abaixo dos 183 km registrados na Capital em 16 de março, o mais extenso registrado desde janeiro. Nesta quinta, as marginais do Rio Pinheiros e do Rio Tietê apresentavam os maiores trechos de morosidade. A Pinheiros tinha 15,3 km com paradas, entre as pontes Jaguaré e Transamérica, no sentido Interlagos. Na pista expressa da Tietê, o motorista se deparava com 9,3 km de trânsito pesado, da Ponte do Piqueri a Rua Azurita. Já no Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, em direção ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul, onde o trânsito estava carregado por 7,2 quilômetros, desde a Praça da Bandeira até o Viaduto Indianópolis. Por volta das 18 horas, toda a capital permanecia em estado de atenção. Porém, já não havia registros de chuva forte na cidade. Até este horário, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) havia registrado apenas um ponto de alagamento transitável na cidade. Anchieta-Imigrantes Dois acidentes prejudicam o tráfego em pontos do sistema Anchieta-Imigrantes nesta quinta. Segundo a Ecovias, administradora das estradas, um caminhão derrapou na altura do km 29 da pista norte da Anchieta, às 17h40, no ABC Paulista, no sentido da Capital. Deste então, um das duas faixas da via estava interditada e o motorista enfrentava lentidão no trecho. Mais cedo, por volta das 17 horas, quatro veículos e uma moto se envolveram num engavetamento na altura do km 268 da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, ex-Piaçaguera, na região de Cubatão. Por enquanto, não há informações sobre vítimas. Devido ao acidente, havia dois quilômetros de morosidade na região.