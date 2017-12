Chuva e falha no Cindacta-1 causam atrasos em Congonhas Pelo terceiro dia consecutivo, a pista principal do Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, teve de ser fechada por medida de segurança. Neste domingo, 18, as fortes chuvas fizeram a Infraero fechar a pista às 7 horas para a medição da lâmina de água, e, doze minutos depois, suspender as operações. Até 8h49, não houve pousos e decolagens. Além da chuva, um problema num software usado pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Cindacta-1), situado em Brasília, prejudicou as operações no aeroporto. O problema, segundo o Ministério da Defesa, foi solucionado no final da tarde, quando o sistema voltou a operar normalmente e a expectativa era de que se"recupere ao longo da tarde e noite a normalidade dos vôos e seus horários". Por volta das 10 horas, o programa, responsável pelo seqüenciamento do plano de vôos e liberação destes, falhou e teve de ser reiniciado. O software ficou parado por sete minutos, segundo o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, período em que nenhuma partida ou pouso foram autorizados. A falha provocou atrasos nas operações de aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Ainda de acordo com a Aeronáutica, a paralisação do programa pode prejudicar os horários das partidas e decolagens no decorrer deste domingo, principalmente em Congonhas. Dados da Infraero revelam que, entre 13 e 14 horas, 23 vôos sofreram atrasos superiores a 45 minutos em Congonhas. Chuvas A forte chuva que castigou algumas regiões de São Paulo, neste domingo levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar estado de atenção na zona sul e nas imediações da Marginal Pinheiros, das 7h45 às 9h35. Também choveu em bairros das zona leste e oeste, e no Centro. No período das chuvas, apenas dois pontos de alagamento, em situação transitável, foram registrados nas vias da capital. Um na Avenida Vital Brasil, 30 metros antes da Praça Jorge Lima, no Butantã, e na Avenida Miguel Estéfano, na Saúde, próximo à Rua Etruscos. Matéria alterada às 18h14 para acréscimo de informações