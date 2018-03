Chuva e pista molhada aumentam acidentes de trânsito em SP A chuva e a pista molhada aumentaram o número de acidentes de trânsito na madrugada desde sábado em São Paulo. De acordo com informações do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), da meia-noite até a manhã deste sábado, foram registradas 29 colisões com pelo menos 46 feridos. Os motoristas que trafegam na zona sul da capital encontram trânsito complicado. Por volta das 7 horas, uma carreta que transportava aproximadamente 26 toneladas de bobinas de plástico tombou na Avenida dos Bandeirantes, na altura da Avenida Miruna, na pista sentido da Rodovia dos Imigrantes. O veículo permanece no local e o tráfego está liberado em três das quatro faixas. De acordo com CET, o tráfego ficou totalmente interditado na avenida no período das 09h10 até as 10h25 para que três guinchos da empresa tentassem retirar o veículo. Como isso não foi possível, um guindaste da empresa responsável pela carreta está vindo de Santos, no litoral paulista, para realizar o trabalho. Outro acidente complicou ainda mais o trânsito na zona sul. Um caminhão que chegava a São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes tombou e está atravessado ocupando duas faixas.