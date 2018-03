Chuva e vento causam quedas de árvores na capital paulista Por causa da chuva, apesar de moderada, e dos ventos de intensidade média, entre às 4h30 e 6 horas desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros registrou pelo menos três quedas de árvores na capital paulista, mas em nenhum caso houve feridos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, também não houve registro de alagamentos. As três árvores caíram na altura do nº 517 da Rua Martins Fontes, no centro da cidade; na altura do nº 3.500 da Avenida Mutinga, em Pirituba, zona oeste; e na altura do nº 55 da Rua da Encosta, no Jaraguá, região noroeste da cidade, onde um carro foi atingido pela árvore.