Chuva em Angra deixa bairro ilhado

O desabamento de uma ponte, causado pela chuva, deixou ilhados 3 mil moradores de um bairro de Angra dos Reis, na região sul do Estado do Rio, na madrugada deste domingo. Desde a semana anterior a ponte da Banqueta só podia ser usada por pedestres. Com a nova chuva ela desabou. Ninguém se feriu. Os demais acessos ao bairro foram interrompidos pela queda de barreiras. Na manhã deste domingo a Prefeitura de Angra afirmou que promovia uma operação de emergência para reabrir os acessos a Banqueta.

A chuva que atingiu Angra ao longo de cinco horas, durante a madrugada, também fez com que 37 pessoas deixassem suas casas e fossem para abrigos, mas elas voltaram para os imóveis ainda de manhã.

A pista sentido São Paulo da rodovia Rio-Santos ficou totalmente interditada de madrugada até as 10h de domingo na altura de Santa Rita do Bracuhy. À tarde a rodovia ainda estava parcialmente interditada na curva da Monsuaba, devido à queda de outra barreira.