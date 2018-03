Chuva em Minas Gerais atrasa vôos em Congonhas A chuva em Minas Gerais prejudicava passageiros que estavam no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e que pretendiam viajar para as cidades de Uberlândia e Uberaba nesta quarta-feira. Um vôo da TAM com destino a Uberlândia tinha atraso de mais de três horas; outro, da empresa Pantanal, que seguia para Uberaba, tinha a partida atrasada em duas horas e 45 minutos. Apesar deste atrasos, as demais partidas para outras regiões do País saiam dentro do horário programado. E até às 10 horas nenhuma chegada ao aeroporto tinha registrado atraso ou sido cancelada. A ponte aérea Rio-São Paulo funcionava normalmente. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, três vôos internacionais estavam fora do horário previsto. A partida da Gol, com destino a Buenos Aires, que deveria ter saído às 8 horas, teve a saída remarcada para às 10 horas. Outros dois vôos para Santiago, cuja saída estava programada para 8h50, foram remarcados para às 9h40. Dois vôos domésticos também estavam com a partida atrasada. O 6181, para o Rio de Janeiro, já tinha 20 minutos de atraso. O vôo 1074, da BRA, cuja decolagem deveria ter acontecido às 7h30, só deve sair às 15h30, ou seja, com oito horas de atraso.