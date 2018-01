Chuva em Santa Catarina já afeta 28,8 mil pessoas

Com duas semanas de temporais, Santa Catarina já relata 28,8 mil pessoas prejudicadas pelas chuvas. Segundo dados da Defesa Civil Estadual, 21.395 estão desalojados e 2.367 foram abrigados em alojamentos improvisados pelo setor público. São 11 municípios que forneceram ginásios e associações para a acomodação de quem teve a residência invadida pela água.

Até o momento, 90 municípios tiveram ocorrências relacionadas ao mau tempo, incluindo estragos em rodovia federais e estaduais, deslizamento de terra e alagamento - o que representa um terço do Estado. A rede estadual cancelou aulas em 38 cidades e em outros 8 municípios algumas unidades foram fechadas. As cidades mais afetadas foram Lages e Rio do Sul.

A Defesa Civil continua em alerta. Segundo previsão do tempo da Epagri/Ciram, não descarta chuvas fortes e pontuais hoje. A instabilidade deve deixar o estado catarinense amanhã, quando o Sol deve finalmente aparecer.

Rio Grande do Sul. Também a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para todo Estado nesta quarta, pois há a previsão de pancadas intensas de chuva em todo o território. A perspectiva é ruim, já que o número de cidades em situação de emergência por causa dos temporais da última semana continua a subir. Na manhã desta quarta, o número atualizado de municípios com decretos chegou a 56.

Muitas áreas ainda estão alagadas em 126 municípios atingidos pelas recentes enchentes. Ao todo, 4.502 pessoas estão desalojadas (acomodadas em casas de vizinhos ou parentes) e 1.807 estão desabrigadas (acolhidas em espaços públicos, como escolas e ginásios). A preocupação maior se dá com as cidades banhadas por rios. Diversos pontos do Rio Uruguai, por exemplo, ainda estão acima do nível de alerta, e com a chuva prevista a situação tende a agravar-se.