Chuva em SP alaga 32 pontos, 18 intransitáveis Neste sábado, 31, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura decretou estado de atenção devido às fortes pancadas de chuva que caíram sobre a cidade, após vários dias de estiagem. Até às 19 horas, foram registrados 32 pontos de alagamentos, 18 deles intransitáveis, mesmo com a diminuição da intensidade da chuva. Por volta das 18 horas, o CGE decretou estado de atenção em todos os bairros da cidade. A região central é a mais atingida. Entre os pontos de alagamentos, estão muitas ruas e avenidas da zona sul. Estão intransitáveis o Viaduto Grande São Paulo, próximo ao Vd. José Colassuono; e as Avenidas Vinte e Três de Maio, Eusébio Matoso, Santo Amaro, Washington Luis, Prof. Ascendino Reis, Jornalista Roberto Marinho e Jorge João Saad; e o túnel Ligação Nove de Julho. As marginais dos rios Pinheiros e Tietê estão em estado de atenção e a Marginal dos Pinheiros tem dois pontos de alagamento. Segundo o CGE, a forte chuva seguia em direção ao Grande ABC, principalmente para a região de São Bernardo. Incidentes Um morador de rua foi encontrado morto, por volta das 18h30, pelas equipes do Corpo de bombeiros, após ser levado pela correnteza, em Moema, na zona sul. O corpo foi encontrado depois que a água baixou em um ponto de alagamento na esquina entre as ruas Gaivota e Ibijaú. Os bombeiros foram acionados pelos moradores para resgatar uma vítima, que teria sido levada pela enxurrada, mas encontraram o homem já morto. No Butantã, um homem foi atingido por um raio, de acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Duas equipes foram acionadas para socorrer a vítima, que ainda estava consciente. Na altura do km 11 da Rodovia Raposo Tavares, a queda de uma árvore interditou parte da pista sentido interior. Pelo menos outras quatro árvores caíram em veículos na cidade, e duas sobre imóveis, segundo informações do Cobom. Ninguém ficou ferido nas ocorrências. A previsão do CGE é que a chuva forte dure até o início da noite deste sábado. Matéria ampliada às 17h20 para acréscimo de informações