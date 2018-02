Chuva fecha aeroporto de Brasília por 40 minutos O aeroporto de Brasília foi fechado por cerca de 40 minutos, a partir de 13h30 deste sábado, por força das fortes chuvas que caíram sobre a capital. A assessoria de imprensa da Infraero informou que tratou de uma medida de precaução, para evitar problemas nas decolagens e aterrissagens, que não chegou a afetar a operação do aeroporto. Como a maior parte do movimento no aeroporto ocorreu pela manhã, a paralisação provocou atraso na chegada de apenas três vôos, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Como não havia teto em Brasília, as aeronaves tiveram antes de pousar em Goiânia (GO).