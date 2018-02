Chuva fecha pista principal do Aeroporto de Congonhas A pista principal do Aeroporto de Congonhas, Zona Sul de São Paulo, foi fechada às 15h15 deste domingo, devido à forte chuva que atinge a capital. A pista secundária continuava em funcionamento. O procedimento é adotado para evitar a derrapagem das aeronaves, já que problemas de drenagem provocam o acúmulo de água na pista principal. Ela só será liberada quando a medição da lâmina de água no local for inferior a três milímetros. Toda a cidade de São Paulo está em estado de atenção por causa da chuva, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura. O Túnel do Anhangabaú também foi fechado, preventivamente, para evitar transtornos aos motoristas, que podem ser surpreendidos por alagamentos, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).