Chuva forte atinge áreas de todas as Regiões do País nesta quarta

SÃO PAULO - A chuva forte deve atingir áreas de todas as Regiões do País nesta quarta-feira, 14, de acordo com informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A Região Sul terá condições para chuva localmente forte, principalmente no Rio Grande do Sul. Também poderá chover forte em grande parte do Sudeste, principalmente entre o Rio e Minas.

No Nordeste, as chuvas fortes poderão ocorrer no litoral entre a Paraíba e o Ceará e no Maranhão e Piauí. Entre o Mato Grosso do Sul, Goiás e a Região Norte o calor e elevada umidade do ar contribuirão para a ocorrência de pancadas de chuva localmente fortes.

Na Bahia, em Sergipe, Alagoas, nordeste de Santa Catarina, leste e litoral do Paraná e no sul e sudoeste de São Paulo não deverá chover. As temperaturas máximas estarão elevadas no Sudeste e Nordeste. As informações são da CPTEC.