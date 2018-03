Chuva forte atinge município do interior de São Paulo Uma forte chuva atingiu o município de Auriflama, na região de Araçatuba, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 12, por volta das 4 horas. Segundo informações da Defesa Civil Estadual de São Paulo, a chuva acumulou aproximadamente 260 milímetros e teve duração de cerca de duas horas. Segundo o órgão estadual, a chuva provocou deslizamento de terra, transbordamento de córregos, queda de barreira e pontes. Não houve registro de vítimas nem desabrigados, conforme relatou a Defesa Civil. De acordo com informações do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior e da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), Km 566, ocorreu transbordamento de um córrego que passa sob a rodovia. A estada teve de ser interditada por cinco horas. Ainda segundo dados da Defesa Civil, foi verificado um deslizamento de terra, que atingiram sete residências no Bairro Portal das Paineiras e outras quatro casas no Bairro São Bento. Três residências foram interditadas pela Comdec e onze pessoas foram alojadas na casa de parentes e amigos. Uma família, de quatro pessoas, foi removida para casa de parente após a casa também ter sido interditada pela Comdec, devido a danos na estrutura provocada por forte enxurrada. A Defesa Civil informou ainda que foi conferida uma queda de barreira na estrada que liga Auriflama à Rodovia Elieser Montenegro Magalhães (SP-463). O tráfego de veículo teve de ser interrompido parcialmente. Houve também registro de queda de pontes e transbordamento dos córregos Barreira, Lambari de Baixo e Limoeiro.