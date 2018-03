Chuva forte causa alagamentos e deixa milhares sem luz em Curitiba

Dimas Rodrigues, especial para O Estado de S. Paulo

CURITIBA - Uma forte chuva que começou por volta das 18 horas desta quinta-feira, 22, em Curitiba e região causou alagamentos nas ruas, queda de galhos e árvores e deixou sem luz aproximadamente 200 mil pessoas, em 30 bairros.

Muitos faróis também foram afetados, o que complicou a volta dos curitibanos do trabalho para casa. Contudo, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Curitiba, até às 21h40 não houve registro de feridos ou desabrigados.

Foram registrados nove pontos de alagamentos, nos bairros Pinheirinho, Portão, Boa Vista e Bairro Novo. A Defesa Civil e a Cosedi (Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis) atendeu ainda dois casos de desabamento de casas, um no bairro Boqueirão e outro no Portão. Foram distribuídas lonas e telhas.

Interior

No interior do Paraná, na região sudoeste e centro-sul, a chuva dura dois dias e afetou cerca de 2 mil pessoas. Francisco Beltrão e General Carneiro são as cidades mais atingidas pelas chuvas.