Chuva forte deixa capital paulista em estado de atenção Uma chuva forte atinge, às 15h36, as zonas oeste e sul da cidade de São Paulo no domingo de carnaval, e faz com que o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura (CGE) decrete estado de atenção para toda a cidade, por conta do risco de alagamentos. Há informação de chuva de granizo em partes de São Paulo, incluindo a Avenida Paulista. De acordo com o CGE, por volta das 15h30, o temporal atingia principalmente os bairros de Vila Mariana, Jardim Paulista, Bela Vista, Ipiranga e Vila Prudente. Na Grande São Paulo, no mesmo horário, a chuva atingia principalmente os municípios de São Caetano do Sul, Cotia e Embu das Artes. Até as 15h30, o CGE não havia registrado nenhum ponto de alagamento. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também não haviam, até esse horário, registrado nenhuma ocorrência referente ao temporal.