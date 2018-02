Chuva forte deixa regiões de São Paulo em atenção A forte chuva que atinge a capital paulista na noite desta quarta-feira, 7, deixou em estado de atenção as zonas norte, leste, oeste, centro, além das marginais do Tietê e do Pinheiros. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), até as 20 horas, pelo menos dois pontos de alagamentos haviam sido registrados. Um deles, intransitável, estava na Rua Dona Santa Veloso, próximo do número 520.. Ourtro ponto está na Avenida Alcântara Machado, próximo do Viaduto Guadalajara, sentido bairro. Segundo a CGE, as zonas Leste e Norte apresentam situação mais crítica. Os bairros Aricanduva, Itaquera e Itaim Paulista (zona Leste) e Tremembé e Jaçanã (zona Norte) foram os mais afetados com o alto volume de chuvas.