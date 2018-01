Chuva forte deixa regiões de São Paulo em estado de atenção A chuva forte que atinge a capital paulista nesta noite já deixa em estado de atenção as zonas sul, centro, oeste, norte e as marginais do Tietê e do Pinheiros. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chuva é mais intensa principalmente na região do córrego Pirajussara, na zona oeste, onde o nível da água já subiu bastante. Também há pancadas forte em Santo Amaro e Socorro, na zona sul. Até o momento, o CGE havia registrado apenas um ponto de alagamento transitável na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, na altura da Ponte Atílio Fontana. O Corpo de Bombeiros ainda não foi acionado para ocorrências causadas pela chuva. Na Grande São Paulo, chove forte nos municípios de Juquitiba, São Lourenço, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Embu, Cotia e Jandira.