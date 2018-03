Chuva forte deixa regiões de São Paulo em estado de atenção A forte chuva que atinge a capital paulista desde o fim da tarde deste domingo, 7, fez o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) decretar estado de atenção para as zonas sul, leste, oeste e sudeste, e para a região central, às 18 horas. De acordo com o CGE, por volta das 19 horas, o temporal era intenso em várias partes da cidade, principalmente nos bairros Campo Limpo e Capão Redondo, na zona sul. No mesmo horário, ainda não havia registros de pontos de alagamento nem de ocorrências referentes à chuva. Queda A chuva provocou a queda de uma barreira na Rodovia Castelo Branco, sentido capital paulista. De acordo com a Viaoeste, empresa que administra a estrada, a barreira caiu na altura do quilômetro 61, na região de Mairinque, e o congestionamento no local, por volta das 19 horas, é de cerca de 2 quilômetros.