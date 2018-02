Chuva forte deixa regiões de São Paulo em estado de atenção A chuva voltou a atingir parte da capital paulista na tarde desta sexta-feira, 9. Por causa da possibilidade de alagamentos, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) colocou em estado de atenção, às 16h40, as zonas norte e leste, a região central e a Marginal do Tietê. Por volta das 17 horas, as pancadas intensas atingiam principalmente alguns bairros do centro da cidade, como Sé e Brás, além do Belém, Mooca, na zona norte e também Água Rasa, na zona norte. Na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, a chuva era leve e as operações de pousos e decolagens estavam normais. O CGE ainda não havia registrado pontos de alagamentos. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também não tinham registrado ocorrências referentes à chuva. Para este sábado, 10, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Já no domingo, 11, uma nova frente fria, vinda do litoral, deve provocar chuva forte em toda a capital.