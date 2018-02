Chuva forte deixa regiões de São Paulo em estado de atenção A forte chuva que atinge pontos isolados da capital paulista desde as 16 horas desta segunda-feira, 23, fez com que o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) decretasse estado de atenção para a zona norte e para a região da Marginal do Tietê por conta do risco de alagamentos. De acordo com o CGE, por volta das 17 horas o temporal era mais forte nos bairros Freguesia do Ó e Limão, na zona norte, e nos bairros Cangaíba e Penha, na zona leste. Até este horário não havia registros de alagamentos. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também não haviam registrado nenhuma ocorrência referente ao temporal.