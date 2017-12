Chuva forte deixa regiões de SP em estado de atenção A forte chuva que atingia parte da capital paulista na tarde desta segunda-feira, 12, fez o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) colocar as zonas sul e sudeste e a Marginal do Pinheiros em estado de atenção, às 14h55, por conta do risco de alagamentos. De acordo com o CGE, por volta das 15h30, o temporal atingia principalmente os bairros Ipiranga, Sacomã e Cursino. Porém, ainda não havia registros de alagamentos. No ABC paulista, a chuva era forte no município de São Caetano do Sul. Até as 15h30, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não haviam registrado nenhuma ocorrência causada pela chuva.