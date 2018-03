Chuva forte deve atingir Bahia, Minas, Rio e São Paulo A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, emitiu nesta terça-feira um alerta para a possibilidade de chuvas fortes atingirem os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Entre esta quarta e quinta-feira, pancadas de chuvas atingirão a Bahia. Na quarta, as áreas de instabilidade associada à Zona de Convergência do Atlântico Sul manterão o tempo chuvoso no Rio de Janeiro, Minas Gerais e norte de São Paulo. Na quinta-feira, o risco de chuva forte permanecerá na zona da mata e no sul de Minas. A Sedec orienta a população a evitar áreas de alagamento e locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Alerta-se, também, para o risco de deslizamento de encostas, morros e barreiras.