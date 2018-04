Chuva forte e queda de granizo podem atingir Santa Catarina nesta sexta

SÃO PAULO - Santa Catarina vai continuar a ser castigado com as fortes chuvas, que devem ocorrer nesta sexta-feira, 9, segundo previsão do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciran).

A chuva de intensidade moderada a forte deve chegar a um total variando entre 70 e 100mm em média, podendo superar esse valor em algumas localidades, devido à presença de áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão no Sul do Brasil e ao Jato Subtropical.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essas condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência também de rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo em áreas isoladas em Santa Catarina.

Aulas. Por conta das chuvas, a Secretaria de Educação Estadual suspendeu as aulas em algumas cidades, como Blumenau, Gaspar, Itajaí e Rio do Sul. Se necessário serão suspensas em outros municípios do Estado. As escolas estaduais também serão usadas como abrigos para receberem as famílias desabrigadas, em Blumenau são cinco escolas, e duas em Itajaí.