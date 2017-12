Chuva forte fecha pista principal do Aeroporto de Congonhas A pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechada por 16 minutos, por conta da chuva forte que atingiu a região na tarde desta sexta-feira, 23. De acordo com a Infraero, as operações foram suspensas entre 14h23 e 14h39 para a medição da lâmina d´água na pista. Os técnicos verificaram que havia segurança e liberaram as operações. Ainda segundo a Infraero, a medida não prejudicou os pousos e decolagens, que durante o período, foram transferidos para a pista auxiliar. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE), o temporal atingiu rapidamente bairros das zonas oeste, sul e leste, a Marginal do Pinheiros e a região central. Por volta das 15h30, já não chovia forte na capital e não havia registros de alagamento. Porém, o temporal havia se deslocado para Guarulhos, na Grande São Paulo.