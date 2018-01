Chuva forte no Rio causa alagamentos e risco de deslizamento

A forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro nesta noite de sexta-feira, 22, causou tumulto e gerou pontos de alagamento em todas as regiões da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, oito resgates de pessoas ilhadas foram registrados, mas não houve vítimas.

Ocorreram deslizamentos de barreiras em Santa Tereza, na região centro-sul.Os pontos mais críticos, de acordo com os bombeiros, foram a Praça da Bandeira e o Maracanã, ambos na zona norte da cidade, em decorrência do grande volume de água, que escoou para a Baía de Guanabara, que estava em nível baixo. Muitos veículos ficaram ilhados na região do Maracanã.

Segundo o Climatempo, as áreas de instabilidade associadas a convergência de umidade mantiveram predomínio até às 21h30, quando a chuva parou, mas o céu segue parcialmente nublado em quase toda a capital fluminense. A temperatura máxima na cidade hoje foi de 33ºC.

A Defesa Civil Municipal colocou parte das regiões sul e norte em alto nível de risco para escorregamentos e deslizamentos nas regiões do Centro, Penha, Madureira, Tijuca, Pavuna, Copacabana, Ipanema e Ilha do Governador.