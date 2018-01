Chuva forte pode atingir região Sul, MS e SP Novas áreas de instabilidades provocarão chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, entre quinta-feira, 31, e sexta-feira, 1º de setembro. De acordo com alerta divulgado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração Nacional, nas regiões oeste e sul de São Paulo e no sul e no centro do Mato Grosso do Sul, além da chuva, a intensidade das rajadas de vento será de 40 a 60 Km/h.